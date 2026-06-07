現地６月５日、メキシコのモンテレイで合宿中の日本代表に、新たな“戦力”が加わった。元主将の吉田麻也（LAギャラクシー）が“サポートプレーヤー”として合流したのだ。ワールドカップに３大会出場し、現在は開催国のアメリカでプレーする37歳の経験や知見は、かならずプラスになるはずだ。初戦で対戦するオランダをよく知るという点もメリットだ。サウサンプトン時代、ロナルド・ク―マン監督から指導を受け、主将のフィ