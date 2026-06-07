【写真】KEY TO LIT・井上瑞稀、中村嶺亜、佐々木大光のオフショット キテレツキテル!?【テレ東公式】Xでは、5人組アイドルグループKEY TO LITのメンバーのオフショットを投稿した。 ■KEY TO LIT『キテレツキテル!?』オフショット 番組公式Xでは、KEY TO LITのメンバーの中から井上瑞稀、中村嶺亜、佐々木大光の3人によるロケ中の3ショットが投稿された。 井上は白シャツに黒のラインが目を引くチルデ