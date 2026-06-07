四川省文物考古研究院が2日に発表した最新の研究成果によると、同省徳陽市広漢県の三星堆遺跡でカーネリアンが出土した。これは中国で約3000年前から地域またぎの交流が行われていたことを示しているだけでなく、中国の青銅時代の貿易ネットワークや文化交流を解明する貴重な出土品となる。この研究に参加している四川省文物考古研究院の劉建成（リウ・ジエンチョン）副研究館員によると、三星堆遺跡の祭祀坑で西暦前1200年から西