俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は7日に第22話「播磨大誤算」が放送される。先週は予告なしの親子サプライズ共演に沸き、年代によっては一文字違いにニヤリとしてしまうサブタイトル「風雲！竹田城」。竹田城主・太田垣輝延（おおたがき・てるのぶ）役を演じた仲野の父・中野英雄（61）が約40年の芸歴で「夢」と語っていた大河ドラマに「太賀」とともに初出演した“歴史的な2ショ