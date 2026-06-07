5日のメーン11R「向暑特別」（A1、ダート1400メートル）は吉村智洋騎乗の1番人気サトノルフィアン（牡7＝永島、父ゼンノロブロイ）が勝利。5月4日の重賞・兵庫大賞典（ダート1400メートル）で3着に敗れた後の大事な一戦で結果を残した。まずまずのスタートで道中は2番手を追走。4コーナー手前で先頭には立ったが、後ろをぴったりマークして同じく進出してきた兵庫大賞典の覇者・フラフ（牡6＝松浦、父ベストウォーリア）との差