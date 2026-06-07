◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝神戸22―13東京ベイ（2026年6月7日東京・MUFG国立）レギュラーシーズン（RS）1位の神戸と同3位の東京ベイによる頂上決戦は、神戸が22―13で勝ち、リーグ創設5季目で初優勝を果たした。神戸のタイトル獲得は18年シーズンの旧トップリーグ制覇以来。大型FWや接点で強みを持つ両者の戦いは、序盤は東京ベイがボール保持率やエリアでやや優勢に。前半25分には相手PR為房に