始球式を務めた金田正一さんの息子で俳優の賢一さん＝神宮神宮外苑創建100年の記念イベントとして行われ、ヤクルト前身の国鉄などでプレーし、通算400勝を挙げた金田正一さんの息子で俳優の賢一さんが7日、ヤクルト戦の始球式を務めた。2019年に死去した父に代わっての大役に「生きていれば、はってでもやったと思う」と感慨深げに語った。父が現役当時に着用していたユニホームで登板した。「国鉄最後の時以来、人様に見てい