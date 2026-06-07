歌手・中島美嘉（43）の公式サイトが7日に更新され、13日に予定していたアジアツアー韓国ソウル公演の中止が発表された。【動画】中島美嘉が韓国番組で歌唱…大歓声が沸く様子（公式動画）公式サイトでは「6月13日（土）に開催を予定しておりました、『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』ソウル公演につきまして、現地主催会社及び現地制作会社の都合により、中止させていただくこととなりました」と伝えた。理由について「予