パレスチナ自治区・ヨルダン川西岸で5日、パレスチナ人家族が乗った車に向けてイスラエル兵が発砲し、生後7か月の男の子が死亡しました。AP通信などによりますと、パレスチナ自治区・ヨルダン川西岸のヘブロン近郊で、5日、イスラエル兵がパレスチナ人の家族を乗せた車に向けて発砲しました。銃弾は車に乗っていた生後7か月の乳児の男の子の顔を貫通し、男の子は死亡しました。銃弾は両親にも当たり、母親は重体だということです。