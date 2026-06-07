元日本テレビアナウンサーの桝太一が、７日放送の「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日本テレビ系）に出演。現在の生活を語った。桝は、日本テレビに入社し同局の情報番組「ＺＩＰ！」で朝の顔を務めるなど、アナウンサーとして活躍した後、２０２２年に退社。現在は同志社大学ハリス理化学研究所の助教だ。桝は、自身の研究について「科学をどう伝えるかとか、科学者と社会をどう繋ぐかっていう研究」と説明。