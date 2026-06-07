カーリングの日本選手権（神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）は、７日の初日から多くの観客が会場に足を運んでいる。この日は午後４時１０分から開会式がスタートし、午後５時から女子の試合がスタートする。第１試合からミラノ・コルティナ五輪８位のフォルティウス、世界選手権ベスト４のロコ・ソラーレ（ＬＳ）、中部電力、ＳＣ軽井沢クラブなど、強豪チームが登場する。日本選手権は７日から１４日まで行われるが、チケットの売