ホテルやレストランは、不特定多数の人が利用する場所だからこそ、利用する側の振る舞いやマナーが問われるところでもあります。誰もが気持ちよく過ごすためには、周囲への配慮やスタッフへの敬意も必要ですよね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 非日常を楽しむ空間で目にしたのは…… 先日、旅行で泊まったホテルのモーニングビュッフェでのことです。 焼きたてのパンや特産品を使った小鉢など