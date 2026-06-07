猫が『ビックリした気持ち』を鎮めるためにする行動3つ 1．毛づくろいをする 猫が驚いたときに見せる行動のひとつ目が、「毛づくろい」です。 猫は驚いたあと、たとえば高い場所へのジャンプに失敗したあとや、大きな物音を聞いた直後などに、突然体をペロペロとなめ始めることがあります。 実はこれは「転位行動」と呼ばれる反応のひとつとされ、猫が緊張や不安を感じたときに、本来とは別の行動を取ること