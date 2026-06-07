チロルチョコが、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした「ちいかわ チロルチョコ缶」を、6月22日（月）から発売する。「ちいかわ チロルチョコ缶」が6月22日（月）より発売第4弾のコラボでは、ちいかわ柄のオリジナルモールド（チロルチョコの型）を新たに開発。チョコや個包装、立体感のあるスクエア缶など、随所にちいかわのデザインがあしらわれている。チロルチョコの柄は全8種類（ちいかわ、ハチワレ、う