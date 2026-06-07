ラグビー・リーグワンのコベルコ神戸スティーラーズ（以下、神戸S）は7日、東京のMUFGスタジアム（国立競技場）でプレーオフトーナメント決勝に臨み、クボタスピアーズ船橋・東京ベイを22-13で下して、同リーグ初優勝を果たした。(C) KOBE STEEL, LTD.神戸Sはリーグワンのレギュラーシーズンで全体の1位となり、プレーオフに進出。準決勝で東京サントリーサンゴリアスを下し、初の決勝に臨むと、S東京ベイとの一戦では前半から