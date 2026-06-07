香川県高校総体2026 【香川県高校総体】7日に行われたレスリングの結果は以下の通りです。 〈学校対抗〉1位香川中央高校2位多度津高校3位高松北高校 〈個人〉1位■51kg野崎奏太選手（高松北高校）■55kg野崎七音選手（高松北高校）■60kg細谷祥真選手（香川中央高校）■65kg片松幸誠選手（高松北高校）■71kg市原工裕選手（香川中央高校）■80kg鍋坂佳嗣選手（高松北高校）■92kg徳永陸翔選手（香川中央高