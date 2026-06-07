一般的にAIモデルは常に100%の正解を出力するわけではありません。それっぽい嘘をつくハルシネーションは有名ですが、それ以外にも複数ステップの処理途中でタイムアウトやループを引き起こすリスクが知られています。「forge」はセルフホスト型LLMに対して再試行を促すといった「ガードレール」を適用することによりモデルの精度を向上させることのできる信頼性レイヤーです。antoinezambelli/forge: A Python framework for self