歌舞伎俳優・中村獅童の長男・中村陽喜、次男・中村夏幹と、映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」のキャラクターの“共演”ショットが反響を呼んでいる。中村陽喜と夏幹の２人のインスタグラムが７日までに更新され「可愛すぎるグローグーちゃんが歌舞伎座に遊びに来てくれました！」と記し、現在上演中の「子連れ狼」の扮装（ふんそう）で、グローグーを抱いた夏幹と獅童のショットを投稿。続けて