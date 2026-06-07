◇NTT ジャパンラグビー リーグワン 2025ー26 プレーオフトーナメント決勝 神戸22-13東京ベイ(7日、国立競技場)ラグビーリーグワンのプレーオフファイナルが行われ、レギュラーシーズン1位のコベルコ神戸スティーラーズが同3位のクボタスピアーズ船橋・東京ベイを破り初優勝を飾りました。試合序盤はペナルティーゴールで得点を奪い合い、3-6と東京ベイがリードします。さらに25分、東京ベイはラインアウトからトライラインまで迫