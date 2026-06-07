陸上自衛隊の国内最大の実弾を用いた射撃演習「富士総合火力演習」が行われました。演習は今年で68回目で、全国から準備部門もあわせると、およそ3000人の隊員が参加し、戦車や装甲車あわせておよそ50両、火砲およそ50門、航空機およそ10機が集まりました。新型の国産ミサイルである25式高速滑空弾が初めて展示されたほか、警戒監視用や攻撃型などの研究開発段階の地上用の無人機も展示されました。例年と同様、南西諸島を念頭に、