「ヤクルト１−７日本ハム」（７日、神宮球場）日本ハムが今季３度目の４連勝。同一カード３連戦３連勝も同３度目で、貯金２とした。投打ががっちりかみ合っての勝利に新庄監督は広報を通じて。「今日は選手に聞いて、でかでかと記事にしてあげてちょうだい」と、コメントした。初回にレイエスの左越え１２号２ランで先制。五回には清宮幸の中堅左への適時二塁打、マルティネスの中越え１号２ランなどで４点を挙げて、突き