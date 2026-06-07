ボートレース三国の「スカパー！・JLCルーキーシリーズ第12戦」は7日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、8日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。今年1月20〜26日の当地ルーキーシリーズ第2戦で優勝戦3着だった水谷理人（23＝香川）が準優勝戦10Rを力強く逃げて優勝戦進出一番乗り。三国ルーキーで連続6強入りを決めた。「足は今節で一番で良かったですね。ピット離れも出ていく雰囲気があるし十分、優勝を狙える足