栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は、殺害された女性の息子2人を襲った容疑で、指示役とみられる夫婦を再逮捕しました。強盗殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）で、5月14日、実行役の少年4人らと共謀し、上三川町の住宅に押し入り、殺害された富山英子さん（69）の長男と次男の頭などをバールで殴りケガをさせた疑いがもたれています。警察によりますと、竹前容疑者夫婦は、