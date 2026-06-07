サッカーJ1百年構想リーグのプレーオフ第2戦。ファジアーノ岡山はきのう（6日）、アウェイで浦和レッズと対戦しました。 2試合の合計スコアで勝敗が決まるプレーオフ。 第1戦を1対1で引き分けたファジアーノは、前半18分のコーナーキック。神谷のクロスに、大森が頭でねじ込み先制します。大森はこれがJ1初ゴール。勢いに乗るファジアーノは前半だけで10本のシュ&#