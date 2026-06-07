◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）春のマイル王決定戦は１７頭立てで争われ、７番人気のワールズエンド（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ロードカナロア）は２着。写真判定の末に２着同着となった。同馬は前走・京王杯ＳＣで重賞初制覇。今年重賞５勝とキャリアハイの津村明秀騎手とコンビ継続で大一番に臨んだ。レースでは１１番枠から早々とハナに立ち、最後の直線も逃げ粘ったが、大