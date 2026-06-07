タレントの辻希美（38）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ゲストに悩みを打ち明ける場面があった。動画では、3人の子を持つお笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえとコラボ。ママトークに花を咲かせた。くわばたが「今年からお弁当（作り）始まって」と切り出すと辻は「一緒！」。くわばたは「大変やろ？0歳おってのお弁当って私、想像を絶するわ」と辻を労わった。「やから夕方めっちゃ眠なって寝てまうねん」