◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（７日・東京ドーム）ロッテのサム・ロング投手（３０）が先発して５回８９球を投げて３安打、４四球、８奪三振で１失点の力投も来日初勝利はならなかった。２四球で２回２死一、二塁のピンチを招くと吉川に左前に先制打を浴びた。３回は無死一、二塁とまたしてもピンチだったが、後続を断って無失点。３回の岸田から５回の西舘まで５者連続三振を奪うなど、投球を立て直した。