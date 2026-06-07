フリーアナウンサーの中川安奈（32）が7日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に出演。NHKを退局した理由を具体的に話す場面があった。番組では、マイナビの「転職動向調査2026年版」で、25年の正社員の転職率が7・6％で過去最高水準になったことを伝えた。特に40・50代を中心としたミドル層の転職がさらに活発化していることが明らかになったという。この話題の中で、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也