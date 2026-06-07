愛知・名古屋アジア大会代表選考を兼ねた陸上の日本選手権混成競技最終日は7日、ヒマラヤスタジアム岐阜で行われ、女子七種競技は田中友梨（スズキ）が日本新記録の6050点で2連覇した。6000点の大台突破は日本勢で初めて。