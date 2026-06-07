◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（７日・東京ドーム）巨人の大勢投手（２６）が２番手で登板し、１回無安打無失点に抑えた。７回２死三塁から松本の左前適時打で勝ち越しに成功し、１点リードで迎えた８回。まずはこの回先頭・西川を右飛。続く山口を２球で追い込み、４球目の１５３キロ直球で二飛に打ち取った。２死走者なしからソトを迎えると、８球粘られた末にフォークで空振り三振に仕留めて３者凡退に抑