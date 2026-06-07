ヤクルト戦で完投し、5勝目を挙げた日本ハム・北山＝神宮日本ハムが4連勝。北山が4安打1失点で、今季2度目の完投で5勝目。打線は一回にレイエスの2ランで先制。五回に清宮幸の適時打やマルティネスの1号2ランなどで4点を加えた。ヤクルトは単打4本で連打もなく、初の4連敗。5回を投げ終え、厳しい表情でベンチに戻るヤクルト・奥川。降板した＝神宮