社会学者の古市憲寿氏は、7日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。関係が冷え込んだままの日本と中国の関係について「中国と日本どっちかの政権が変わらない限り、（関係修復には）動かないと思います」と指摘した。番組では、小泉進次郎防衛相が5月31日、シンガポールで開かれたアジア安全保障会議での演説で、中国が高市政権について「新型軍国主義」と指摘したことに反論し、それに中国側