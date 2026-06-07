【モデルプレス＝2026/06/07】歌手の工藤静香が6月6日、自身のInstagramを更新。クロップド丈の黒を基調としたスタイリッシュな衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】キムタクの56歳妻「異次元のかっこよさ」バキバキ腹筋披露◆工藤静香、黒衣装から美腹筋チラリ工藤は、ステージ衣装でのオフショットを複数枚投稿。シースルー素材の長袖にクロップド丈のトップス、黒のワイドパンツを合わせた衣装で、くっきりと線が入った