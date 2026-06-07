【モデルプレス＝2026/06/07】タレントの辻希美が6月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと三男・幸空（こあ）くんの姿を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「可愛い兄妹」0歳次女＆7歳三男の仲良し自宅ショット◆辻希美、子どもたちの2ショット公開辻は「昨夜はなかなかハードな寝かしつけからの寝起きでした」とつづり、夢空ちゃんと幸空くんの2ショットを投稿。幸空くんが夢空ちゃんに向けて