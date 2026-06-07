香川県高校総体2026 【香川県高校総体】7日、ハンドボール男子・女子の準決勝が行われました。結果は以下の通りです。 ■ハンドボール男子（準決勝）香川中央 43-7 高松南高松桜井 28-24 高松西 ■ハンドボール女子（準決勝）高松商業 59-5 高松香川中央 11-23 高松南