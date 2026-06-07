RX Japan合同会社は、同社が主催する『第37回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞』の追加受賞者を4日に発表し、「このたび、すでに発表済みの受賞者に加え、高市早苗内閣総理大臣の受賞が決定いたしました」と明らかにした。【画像】『第37回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞』受賞者一覧ショット同賞は、過去1年間を通じて「各世代で最も輝いている人」「宝石の似合う人」を世代別・部門別に選考し表彰するもの。