◇第76回安田記念芝1600メートル（2026年6月7日東京競馬場）安田記念は武豊騎乗の8番人気シックスペンスが制した。逃げたワールズエンドをゴール直前で差し切り。定年解散した国枝厩舎から転厩2戦目でうれしいG1初制覇となった。2着はワールズエンドとガイアフォースが同着となった。G1の2着同着は2024年のジャパンCのシンエンペラーとドゥレッツァ以来。鞍上の武豊は2009年ウオッカ以来17年ぶり、歴代最多タイとなる4