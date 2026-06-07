3月、鹿児島県の種子島宇宙センターでエンジン燃焼試験に臨むH3ロケット6号機（JAXA提供）宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、衛星投入失敗によって中断していた主力ロケット「H3」の打ち上げを10日に再開する。鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられる今回の6号機は、主エンジンのみで飛行する「3―0形態」という新しいタイプの試験機。衛星を載せる台座の不具合が原因だったとされる、昨年12月の8号機失敗の検証という意