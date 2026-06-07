◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神ー楽天(8日、甲子園球場)NPB(日本野球機構)はセ・パ交流戦の試合日程追加を発表。この日、雨天のため中止となっていた甲子園球場での阪神対楽天の3戦目を明日8日の午後6時から行うと発表しました。対戦成績はここまで阪神が２連勝となっています。