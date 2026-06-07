■陸上・日本選手権混成第2日（7日、岐阜メモリアルセンター長良川競技場）【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新32年ぶりに日本で開催されるアジア大会（9月開幕）の代表選考を兼ねた“日本選手権混成”の2日目が行われ、七種競技の前回女王・田中友梨（24、スズキ）が6050点で優勝。21年に山粼有紀がマークした日本記録（5975点）を更新し、さらにアジア大会派