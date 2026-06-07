タレント上原さくら（49）が7日、ブログを更新。長女とディズニーランドを楽しんだことを報告した。上原は「いつからだろう…?」と題し「ミニーちゃんコーデをしている娘は今日はミッキーに会いに行きたいというので、たぶん娘が生まれてから初めてのミッキーのお家とミート・ミッキーに並びました」とつづった。続けて「ミッキーに会えて、いっぱい話しかけて、ホッペにチューまでしてもらってましたすごく良い写真が撮れた〜