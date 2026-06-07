モデル、シンガー・ソングライターなどとして活躍するReina＋World（レイナワールド）が7日、インスタグラムを更新。トレーニング中の動画をアップした。Reinaは「ブランクあったのに意外と動けて、筋肉も思ったより落ちてなくてホッとしました。これからも東大院卒不二子ちゃんの名に恥じぬようボディを進化させていきます」とコメントし、トレーニング動画を公開した。Reinaは動画で「1ケ月半で体重6kg体脂肪8％落とした私」と