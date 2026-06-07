鹿児島県のご当地アイドルユニット「S☆UTHERN CROSS（サザンクロス）」の公式Xが6月7日早朝、投稿を更新。県内に住むメンバーの1人が桜島の降灰の影響で、安全な移動が困難となったため、同日の公演を休演すると発表しました。他のメンバーは予定通り出演するということです。【写真】公演当日…グループの運営担当者が早朝に投稿した内容公式Xは同日午前7時半過ぎに「おはようございます。本日の熊本公演ですが、メンバーの新山