タレントの柳原可奈子さんは6月6日、自身のInstagramを更新。脳性まひの長女の“初めての参観日”を報告しました。【写真】柳原可奈子、長女の“初めての授業参観”「パパさんも素敵な人ですね」柳原さんは「長女の #特別支援学校 の初めての授業参観でした」と、5枚の写真を投稿。「朝の会から始まり、ストレッチやハンドベルをする様子を見ることができました」と長女が学校で楽しそうに過ごしている様子を報告し、「先生方が日