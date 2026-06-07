「ヤクルト１−７日本ハム」（７日、神宮球場）ヤクルトは完敗で今季初の４連敗を喫した。先発の奥川が初回にレイエスの１２号２ランを浴びて２点を先制されると、五回には清宮幸の適時二塁打、マルティネスの１号２ランを浴びてこの回だけで４失点。５回７安打６失点でＫＯされ、５敗目を喫した。打線は日本ハム・北山を崩せず、七回に武岡の適時打で１点を返すのがやっとだった。