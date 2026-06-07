「ヤクルト１−７日本ハム」（７日、神宮球場）日本ハムが今季３度目の４連勝。同一カード３連戦３連勝も同３度目で、貯金２とした。初回にレイエスの左越え１２号２ランで先制。五回には清宮幸の中堅左への適時二塁打、マルティネスの中越え１号２ランなどで４点を挙げて、突き放した。六回にも北山の中犠飛で加点した。先発の北山は１失点完投で５勝目。直球の球威、変化球のキレも申し分なく、七回に武岡の適時打で１点