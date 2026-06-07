俳優・綾瀬はるか（41）のスタッフ公式インスタグラムが4日更新され、綾瀬が優雅なたたずまいを披露した、ファッション誌『ELLE Japan（エル・ジャポン）』7月号の未公開写真が公開された。【写真】“唯一無二”の美貌に反響！綾瀬はるか『ELLE Japan』未公開ショット投稿では「【エル・ジャポン】7月号ご覧いただけましたでしょうか？未公開写真と共にお写真を少し公開！素敵なページになっておりますのでぜひご覧ください