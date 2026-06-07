「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）が6日に自身のYouTubeチャンネルを更新。数子さんの“真の姿”について語る場面があった。「【娘が語る】『地獄に堕ちるわよ』は嘘？本当？ドラマでは語られなかった事実をお伝えします！」というタイトルでアップされた動画。そこで、数子さんが自宅でも着飾っているシーンが出てくるが、かおりさんは「あんな姿を見たことがない