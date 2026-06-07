俳優の高畑淳子（７１）と三田佳子（８４）が７日、都内で映画「お終活３幸春！人生メモリーズ」の舞台あいさつに登壇した。今作は終活をめぐる悲喜劇を描いた人気映画シリーズの第三作。舞台あいさつにはスペシャルゲストとして、作中に登場する、熊本県が誇る人気マスコットキャラクターのくまモンがサプライズ登場した。香月秀之監督が「くまモンってね、熊じゃないんですよ」と振ると、『くまモン隊のお兄さん』が「そ