俳優の本木雅弘（60）が、6日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。妻でエッセイストの内田也哉子さんとの朝の過ごし方を明かした。妻・也哉子さんからの還暦を迎えた本木へのメッセージが紹介されると、「文章としても素晴らしいですし、いい奥さまですね」「ほんま、素敵な」と伝えられた。すると本木は「いやいやいや…実際は壮絶なバトルですけどね」と明かし、出演者から「ウソつけ！絶対にないでし